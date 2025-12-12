Gazze istikrar gücüne ABD’li general atanacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) bir ABD'li tümgenerali atamayı planladığı ileri sürüldü. ABD merkezli Axios haber portalının iki ABD'li ve iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, bir ABD'li tümgeneralin olası atamasıyla birlikte ISF ve Gazze Barış Kurulu'nun Washington yönetiminin son 20 yılda Ortadoğu'da giriştiği en büyük siyasi ve askeri projeye dönüşeceği savunuldu. ABD'nin BM Temsilcisi Mike Waltz'ın bu hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu olası atamaya ilişkin bilgilendirdiği belirtildi.