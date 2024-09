Gazze kasabı barışa direniyor

İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün sona ermesi için tüm dünyadan ateşkes çağrıları geliyor. Buna karşın İsrail hükümeti kanlı katliamlarına son vermemek üzere pozisyon almayı sürdürüyor. Hamas yetkilileri, Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sürekli yeni şartlar öne sürdüğünü belirterek, "Bu süreç müzakere değil, dayatmadır. Bu yaklaşımla ateşkes umudunu kaybediyoruz" dedi. Ateşkes müzakerelerinde bizzat yer alan bir Hamas yetkilisi, üst düzey Türk Dışişleri Bakanlığı makamlarına aşağıdaki bilgileri iletti:Bölgedeki güvenlik endişeleri ve yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle, ABD ateşkes anlaşmasının sağlanması çabalarında samimi olabilir. Ancak, ABD'liler İsrail'e herhangi bir baskı yapmıyor. Netanyahu sürekli yeni şartlar öne sürüyor. Philadelphia koridorundan çıkmaya yanaşmıyor ve Refah sınır kapısı için de yeni şartlar öne sürüyor. Her defasında yeni bir sayfa açılıyor. Her defasında başa dönüyoruz ve yeni bir süreç başlıyor. İsrail sürekli hedef yükseltiyor. Bu süreç müzakere değil, dayatmadır. Bu yaklaşımla ateşkes umudunu kaybediyoruz.Müzakereler Philadelphia koridoru, Refah Sınır Kapısı ve esir değişimi olmak üzere 3 temel noktada devam ediyor. ABD, iki hafta daha müzakerelere devam edeceklerini ve çözüme ulaşılamazsa çekileceklerini söyledi. Bu son derece tehlikeli bir karar, çünkü başladığımız noktaya geri döneceğiz. Biz 2 Temmuz çerçevesinde müzakere edeceğimizi söyledik. Ancak, İsrail ise 24/25 Mayıs belgesinin ve BM Genel Güvenlik Konseyi'nin onayladığı Biden'ın planının gerisine gidiyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.İsrail'in 333 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 819'a çıktı. Katil İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan ve BM'ye ait okulun önünde ekmek kuyruğunda olan 8 kişiyi öldürdü. Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırıda da bir bebek öldü.Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünüde Filistin'e destek eylemi düzenledi. AGD İstanbil İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Gazze'deki direnişin dünyaya örnek olduğunu söyledi. Mustafa KAYAİngiltere İsrail'e 350 silah ihracat lisansından 30'unu askıya alma kararı "yetersiz olmakla" eleştirildi. Uluslararası kuruluş Save The Children "İngiltere'nin silahları, çocuklara karşı yürütülen bu savaşta hiçbir rol oynamamalıdır" açıklamasını yayınladı. Oxfam'dan "Tüm silah ihracatının askıya alınması ve boşlukların kapatılması için daha güçlü adımlar atılması gerekmektedir" mesajı paylaşıldı. Uluslararası Af Örgütü de İngiliz hükümetinin kararının "boşluklarla dolu olduğunu" belirtti.