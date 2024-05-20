Gazze kasabı hakkında yakalama talebi: Yolun sonu gözüktü

azze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 35 bin 562 sivilin canına kasteden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için hesap günü yaklaşıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulundu. Gazze Kasabı Netanyahu ve Gallant, savaş suçlarından sorumlu tutuldu. İŞTE SUÇLAMALARBaşsavcı Han, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" bildirdi.Roma Statüsü'nün ilgili maddelerinin ihlal edildiğine dikkati çeken Başsavcı Han, İsrailli yetkililere yöneltilen suçlar arasında "savaş suçu olarak sivillerin aç bırakılması", "kasten büyük acılara veya vücutta ya da sağlıkta ciddi yaralanmalara neden olmak" ve "savaş suçu olarak zalimce muamelenin" yer aldığını kaydetti.UCM Savcısı Han, Netanyahu ve Gallant'a yöneltilen diğer suçlar arasında ise "kasten öldürme", "savaş suçu olarak cinayet", "savaş suçu olarak sivil nüfusa karşı kasıtlı saldırılar düzenlemek", "açlıktan kaynaklanan ölümler de dahil olmak üzere, insanlığa karşı suç olarak imha ve/veya cinayet", "insanlığa karşı suç olarak zulüm" ve "insanlığa karşı suç olarak diğer insanlık dışı eylemler" olduğunu belirtti.Başsavcı, işaret edilen insanlığa karşı suçların, "devlet politikası uyarınca Filistinli sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırının parçası olarak işlendiğini" ve bu suçların devam ettiğini vurguladı.Netanyahu ve Gallant'ın dışında İsrail devleti Gazze'deki savaş suçlarından dolayı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yargılanıyor. İki mahkeme de Hollanda'da bulunuyor. Ancak tamamen ayrılar. UCM bireyleri yargılarken UAD devletleri yargılıyor. UCM'den Netanyahu'ya yönelik çıkacak tutuklama kararının Adalet Divanı'ndaki davaya da İsrail aleyhine etki yapması bekleniyor. UCM Başsavcı'nın talebi üzerine yargıçlar, delillerin tutuklama emri çıkarmak için yeterli olup olmadığına karar verecek. UCM'nin kararlarına temel olan Roma Tüzüğü'ne imza atan 124 devletin, İsrailli yetkililerin kendi topraklarına gelmesi durumunda tutuklayıp mahkemeye iade etmesi gerekecek. İsrail ve ABD, Roma Tüzüğü'nü imzalamayan ülkeler arasında yer alıyor.