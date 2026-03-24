‘Gazze Kasabı’ kararı hayatını kararttı

Filistin'deki soykırım nedeniyle Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu aleyhinde tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Yargıcı Nicolas Guillou, ABD tarafından kara listeye alındıktan sonra hayatının altüst olduğunu açıkladı. ABD'nin yaptırım uyguladığı Fransız yargıç Guillou, banka kartının bağlantısı kesildiği için kullanamadığını ve çevrim içi ödemeler yapamadığını belirtti. ABD yönetimi, 20 Ağustos 2025'te Guillou'nun da aralarında bulunduğu UCM üyesi bazı yargıç ve savcı yardımcılarını "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.