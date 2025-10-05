Gazze kasabı katliamdan vazgeçmiyor

Siyonist İsrail rejimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "saldırıları derhal durdurma" çağrısından sonra "saldırılarını en alt seviyeye indireceği" iddiasına rağmen Gazze şehrini bombalamaya devam ediyor. Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, çeşitli bölgeleri yoğun şekilde hava ve topçu atışlarıyla bombalamayı sürdürdü. Görgü tanıkları, İsrail'in gece boyunca Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde uzaktan kumandalı, patlayıcı yüklü robotlarla çok sayıda binayı havaya uçurduğunu söyledi. Ateşkes kararından sonra İsrail ordusunun saldırılarında 2'si çocuk en az 29 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak 67 bin 74'e yükseldi.

'SAVAŞ ALANI' TEHDİDİ

Soykırımcı İsrail ordusu, siyasi yetkililerin Gazze kentinin işgal planını durdurma kararını açıklamasına rağmen kentte yaşayan Filistinlileri göçe zorlamayı sürdürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Vadisi'nin kuzeyinde kalan bölge hâlâ tehlikeli bir savaş alanı olarak kabul ediliyor ve burada kalmak büyük bir risk oluşturuyor. Bu nedenle Reşid Caddesi (kuzey ve güneyi birbirine bağlayan sahil yolu) sizlerin güneye geçişi için açık tutuluyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze kentini kuşatma altında tutmaya devam ettiği, kente dönme girişimlerinin büyük risk taşıdığı vurgulandı. Filistinlileri kuzeye dönmekten veya ordusunun faaliyet alanlarına yaklaşmaktan kaçınmaları konusunda uyardı.

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın "kalıcı barışa" hazır olduğuna inandığını kaydederek, "İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı" açıklamasında bulunmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden ise "ülkenin 'Trump'ın barış planı' doğrultusunda ABD'yle birlikte çalışacağı ve derhal planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı" açıklaması yapılmıştı.

BELİRSİZLİĞE RAĞMEN UMUTLULAR

Ateşkes kararı sonrası yaklaşık iki yıldır soykırım altındaki Filistinliler arasında ihtiyatlı bir iyimserlik hâkim. Bazı kesimlerde insanların kutlama havasına büründüğünü belirten Al Jazeera, insanların zorlu koşullar altında ne olacağını bilmediğini ve bölgede belirsizliğin hâkim olduğunu ifade etti. Gazze'den göç etmek zorunda kalan 52 yaşındaki Filistinli Fadl el-Debs, "Bu bizim için harika bir haber. İki yıllık mücadele, ölüm, savaş ve yıkımın ardından gelmiş olsa da doğru bir karar" dedi.