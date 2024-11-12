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Giriş Tarihi: 12.11.2024

Gazze Kasabı korkudan bodrumdan çıkamıyor

Gazze Kasabı korkudan bodrumdan çıkamıyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ikametgâhının Hizbullah'a ait bir insansız hava aracı tarafından vurulmasının ardından ofisinin altındaki bir sığınakta saklandığı ortaya çıktı. Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu ise İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) babasının liderliğindeki koalisyon hükümetini devirmeye çalıştığını savundu. Öte yandan Netanyahu, 2019 yılında hakkında açılan yolsuzluk davası kapsamında 2 Aralık'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesi'nde ifade verecek.
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Gazze Kasabı korkudan bodrumdan çıkamıyor
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