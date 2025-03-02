Gazze kasabı Netanyahu, ateşkesin ikinci aşamasını reddettiklerini duyurdu!

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, anlaşmanın ilk aşamasının uzatılmasını istediklerini belirterek Gazze'ye saldırılara tekrar başlayabileceklerini ima etti. Netanyahu, İsrailli yetkililerle dün yaptığı toplantıda, Witkoff'un ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı boyunca ilk aşamanın uzatılmasını öngören çerçeve teklifi benimseme kararı aldıklarını söyledi. Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, İsrail'in "müzakerelerin etkisiz kaldığı izlenimini edinmesi" durumunda ilk aşamanın bitmesinin ardından Gazze'de saldırıları yeniden başlatabileceğini iddia eden Netanyahu, "Bu madde önceki ABD yönetiminin bir yan mektubuyla desteklenmiş ve Trump yönetiminin de tam desteğini almıştır." dedi.