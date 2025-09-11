Gazze Kasabı Netanyahu, Filistin’deki işgali genişletecek projeyi onayladı!
Soykırımcı devletin eli kanlı lideri Netanyahu, işgal altındaki Filistin’i bölerek ilhakını amaçlayan ve Doğu Kudüs’teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören “E1 Projesi’nin ilerletilmesini onayladı. Öte yandan Netanyahu, "Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait" diyerek Filistin devletine müsaade etmeyeceğini bir kez daha dile getirdi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerinde kurulu yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşiminde "E1 Projesi"nin ilerletilmesine ilişkin düzenlenen törende konuştu. Netanyahu, "Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait." ifadeleriyle Filistin'in kurulmasına izin vermeyeceklerini iddia etti.
Maale Adumim yakınlarına 3 bin 401 yasa dışı konut yapılmasını öngören E1 planıyla yasa dışı yerleşim yerinin nüfusunu 70 bine ulaştırarak iki katına çıkartmayı hedeflediklerini söyleyen Netanyahu, "hem tarihi hem de demografik başarıya" eriştiklerini öne sürdü.
"FİLİSTİN DEVLET FİKRİNİ ORTADAN KALDIRACAK"
İşgal altındaki Batı Şeria'nın tamamının ilhak edilmesini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçen ay işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşim alanlarını genişletmeyi öngören "E1 Projesi"ni onaylama planını, "Filistin Devleti fikrini ortadan kaldıracak." sözleriyle duyurmuştu. Smotrich, verdiği onayla Ma'ale Adumim yerleşimi yakınlarında 3 bin 401 konut ve civar bölgelerde de 3 bin 515 yeni konut inşa edileceğini söylemişti.