Gazze Kasabı Netanyahu’dan skandal Filistin açıklaması: “Tamamını kontrol altına almayı planlıyoruz”
Netanyahu, Filistin ile ilgili açıklama yaparak, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme niyetinde olduğunu belirtti. Soykırımcı lider açıklamasının devamında, ""Burayı bizi tehdit etmeden düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sunacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme niyetinde olduğunu belirterek, "Burayı bizi tehdit etmeden düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sunacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yoğun saldırı ve abluka altında tuttukları Gazze Şeridi'ni "ilhak etmeyeceklerini" öne sürdü. Yerel basında yer alan habere göre, Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir grup Hindistanlı gazeteciyle bir araya geldi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Netanyahu, Gazze'ye saldırılarla "Hamas'ın yok edilmesini ve tüm İsrailli esirlerin geri getirilmesini" hedeflediklerini söyledi. Netanyahu, İsrail'in "Gazze'yi ilhak etmeyeceğini" ileri sürerek, "hedeflerine ulaştıktan sonra bölgenin kontrolünü geçici bir yönetim organına devretmeyi planladıklarını" savundu.