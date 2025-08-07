Gazze Kasabı Netanyahu’dan skandal Filistin açıklaması: “Tamamını kontrol altına almayı planlıyoruz”

"SALDIRILAR YARIN BİLE BİTEBİLİR"

İsrail Başbakanı, "Hamas'ın silahlarını bırakması ve tüm İsrailli esirleri koşulsuz serbest bırakması halinde Gazze'ye saldırıların yarın bile biteceğini" iddia etti. Netanyahu'nun kabinesindeki birçok aşırı sağcı bakan, Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini istiyor. Bu bakanlar ayrıca 2005'te Gazze'de boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin de yeniden inşasını talep ediyor.