’Gazze Kasabı’ Netanyahu’nun eşinden yanında çalışanlara ırkçı muamelede ve fiziksel şiddet

Temizlik standartlarından memnun kalmadığı bahanesiyle Sara Netanyahu'nun kendisini üç kez sert şekilde ittiğini anlatan eski çalışan, ileri derecede otistik bir oğlu bulunduğunu ve Sara Netanyahu'nun kendisine "Ben ülkenin baş psikoloğuyum, sen ise otistiksin." diyerek hakaret ettiğini söyledi.

Y, Sara Netanyahu'nun konutta görev yapan Doğu kökenli Yahudi (Mizrahi) ve yabancı çalışanlara karşı açık bir önyargıyla yaklaştığını, onlara ikinci sınıf insan muamelesi yaptığını savundu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ve tam adının gizli tutulmasını isteyen eski çalışan "Y", Batı Kudüs'teki başbakanlık konutunda görev yaptığı dönemde Sara Netanyahu'nun kendisine ve diğer personele kötü muamelede bulunduğunu açıkladı.

Y, Sara Netanyahu'nun su molası vermesine dahi izin vermediği Afrikalı çalışana son kullanma tarihi geçmiş yemeklerin verilmesi talimatını diğer personele ilettiğini aktardı.

Sara Netanyahu'nun Afrikalı bir kadın çalışana da açıkça ayrımcılık yaptığını dile getiren Y, söz konusu çalışanın, konuta her girişinde üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya ve kendisi için özel olarak hazırlanan giysileri giymeye zorlandığını anlattı.

SARA NETANYAHU'NUN TAKINTILI VE İSTİFÇİ OLDUĞU İDDİASI

Y, Sara Netanyahu'yu ayrıca temizlik konusunda aşırı talepkâr, takıntılı ve istifçi olmakla suçladı.

Y, Sara Netanyahu'nun yapılan temizliği beğenmediğinde kendisine üç kez fiziksel şiddet uyguladığını, ayrıca konuta her girişinde ellerini sabunla yıkayıp yıkamadığını bizzat kontrol ettiğini belirtti.

Sara Netanyahu'nun çalışanların halılara basmasına da kesinlikle izin vermediğini aktaran Y, kuru temizlemeden gelen kıyafetlerin askılara asılmadan önce her bir askının mendille silinmesinin zorunlu tutulduğunu dile getirdi.