Gazze kasabı Netanyahu'ya ABD'de Filistin şoku! "Bu dönemin Hitleri'dir"

Sosyal medyada yeni paylaşılan görüntülere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, kaldığı otelde dün akşam saatlerinde protesto edildi.

"Code Pink" adlı savaş karşıtı kadın örgütü üyeleri tarafından düzenlenen protestoda, göstericiler ellerinde "Filistin'e özgürlük" yazan pankartlarla otelin giriş katında ve lobisinde Netanyahu aleyhinde gösteri yaptı.

Göstericilerden biri, çevrede bulunanlara yüksek sesle, "Netanyahu bu otelde kalıyor, kendisi savaş suçları ve soykırım dolayısıyla uluslararası toplum nezdinde suçludur. Başka bir ülkede olsa tutuklanması gerekirdi, bizim ülkemizde ise Başkanımız tarafından misafir ediliyor." şeklinde seslendi.

Gösteriye devam eden Code Pink üyelerinden bir diğeri, "Netanyahu'nun elinde 300 binden fazla Filistinlinin kanı var. Binyamin Netanyahu bizim jenerasyonumuzun Hitleri'dir." diye bağırdı.

Otelin lobisinde gösterilerini tamamlayan protestocular, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

ABD Başkanı Trump ile salı günü bir araya gelen Netanyahu, daha sonra Kongre üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti.