Gazze Kasabı Netanyahu’ya kötü haber! ’Apaçık ortada’ diyerek duyurdu!

Al Jazeera'ya konuşan Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, "Gazze'nin kuşatılması, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında ortadan kaldırma ve zulümdür, başlı başına bir soykırım biçimidir." dedi. Uluslararası belgelere ilk defa "soykırım" tanımını yapan 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 2'inci ve 6'ıncı maddesine işaret eden Moreno-Ocampo, bir grubu yok etmek için gerekli şartları yaratmanın soykırım tanımına uyduğuna dikkat çekti.