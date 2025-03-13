Gazze kasabı Netanyhu, UCM’nin tutuklama kararına rağmen Macaristan’a gidecek!

Gazze kasabı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararına rağmen gelecek ay Macaristan'ı ziyaret edeceği bildirildi. Öte yandan karara rağmen Netanyahu’nun yapacağı ilk Avrupa ziyareti olacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 22:16

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Netanyahu'nun Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine 20 Nisan'dan önce Macaristan'ı ziyaret edeceğini açıkladı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, UCM'nin tutuklama kararına rağmen Macaristan'ı ziyaret edecek olan Netanyahu'nun tutuklanma riskinin olduğunu kaydetti.

Davete karşın, UCM'nin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nü imzalayan diğer ülkelerin hava sahasını geçmeden Macaristan'a ulaşmanın bir yolu olmadığı aktarıldı. Macaristan ziyaretinin, UCM'nin tutuklama kararının ardından Netanyahu'nun yapacağı ilk Avrupa ziyareti olacağı belirtildi.