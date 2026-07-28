Gazze kasabı oy için saldırıyor
Uzmanlara göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki olayların büyümesini istiyor. Ülkesinde ekim ayında yapılması planlanan genel seçim öncesinde oyları bir hayli düşen Netanyahu'nun Batı Şeria'da yeni bir kaos ortamı ile milliyetçilerin oylarını almayı hedeflediği düşünülüyor. Netanyahu'nun Batı Şeria'da orduya geniş yetki verdiği ve tüm kasabaların tahliyesi gündemde olduğu ileri sürüldü. Öte yandan soykırımcı Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan'ın güneyinin yanı sıra Gazze Şeridi'nde işgal ettiği alanlardan çekilmesi yönündeki talebi reddedeceği öne sürüldü. İkili bugün görüşecek.
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