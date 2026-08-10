‘Gazze Kasabı’, Trump’ın planını reddetti
Soykırımcı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırlanan planını kabul etmediklerini açıkladı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik yeni yol haritasını kabul etmediklerini duyuran Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze Şeridi'nden işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı. ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, "Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte" dedi.