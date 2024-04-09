Gazze Kasabı yeni katliama hazırlanıyor

Terörist devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm tepkilere rağmen 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah'a kara saldırısı için tarih belirlendiğini belirtti. Netanyahu, "dünyada hiçbir gücün" Refah'a düzenlemeyi planladıkları kara saldırısı konusunda kendilerini durduramayacağını belirtti. Öte yandan The Times of Israel'e göre İsrail, Refah'a sığınan Filistinlileri çıkarmaya hazırlanıyor. Bir yetkili, saldırı öncesi Filistinlilerin çıkarılmasına hazırlık amacıyla 40 bin çadır satın alındığını doğruladı.İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından Han Yunus kenti ile Şifa Hastanesi ve çevresinden şu ana kadar 409 cenaze çıkarıldı.