Gazze Kasabı’ndan alçak savunma

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken işlediği savaş suçlarına da kılıf uydurmaya çalışıyor. Hem uluslararası baskılar hem de ülke içindeki kriz nedeniyle iyice sıkışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu işlediği savaş suçlarını örtbas etmek için alçak yalanlarına devam ediyor. Netanyahu, ABD'de yayın yapan Punchbowl sitesine verdiği röportajda, "Gazze'de sivil kayıpların direniş güçlerinin saflarında savaşanlara oranının yaklaşık bire bir olduğunu ve bunun modern şehir savaşlarındaki en düşük oran olduğunu" iddia etmişti. Hamas, Netanyahu'nun iddiasına tepki gösterdi.Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarının Gazze'deki kayıpların çoğunun sivillerden oluştuğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun evler, hastaneler ve barınma merkezlerine düzenlediği barbarca saldırılarda özellikle kadın ve çocukların hayatını kaybettiği vurgulandı. Netanyahu'nun iddiasının "yalan ve uluslararası kamuoyunu hiçe sayma" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu türden iddialarla, İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarının ve çağdaş insanlık tarihinde benzeri görülmemiş soykırımın vahametinin örtbas edilmeye çalışıldığı kaydedildi.