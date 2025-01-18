Gazze kasabı’nın kâbusu yeni başlıyor

Siyonist İsrail rejimi, Hamas bahanesiyle 15 ayı aşkın bir süredir katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde istediğini başaramadı. Baskılar nedeniyle Gazze'de ateşkesi onaylamak zorunda kaldı. 'Hedefine ulaşamayan' ve büyük bir 'hezimet' yaşayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu çok daha zor günler bekliyor. Dünya, Gazze Kasabı Netanyahu'nun işlediği savaş suçları nedeniyle yargılanmasını beklerken üzerindeki küresel baskı da artıyor. İngiltere'de parlamento komitesi, hükümeti bağımsız Filistin devletini tanımaya yönelik zaman çizelgesi açıklamaya ve İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlamak için elinden geleni yapmaya çağırdı.

İngiltere Parlamentosu'nun Uluslararası Kalkınma Komitesi, Gazze'deki insani durum, Batı Şeria'daki gelişmeler ve yerinden edilen Filistinlilere ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar neticesinde çok büyük sivil can kaybı yaşandığı ve Gazze'nin sivil altyapısının yok edildiği belirtildi.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ

Uluslararası mahkemelerin, Gazze'de uluslararası hukukun ihlal edilme riskinin bulunduğuna dair kararlarına dikkati çekilen raporda, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının soykırım suçlamalarına yol açacak şekilde uluslararası insancıl hukukun ihlallerini içerdiğine dair makul bir risk olduğuna inanıyoruz" denildi.

Sigrid Kaag

Hükümete bağımsız Filistin devletini tanıma konusunda bir zaman çizelgesi açıklama çağrısı yapılan raporda, Filistin devletini tanımanın kalıcı ve sürdürülebilir barış için önemli olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler'de (BM) Netanyahu'yu rahatsız edecek bir isim göreve geldi. Uzun süredir Netanyahu'yu eleştiri yağmuruna tutan eski Hollanda Başbakan Yardımcısı Sigrid Kaag, BM'nin yeni Ortadoğu temsilcisi olarak atandı. Kaag, BM'nin Gazze için üst düzey insani yardım koordinatörü olarak mevcut görevine devam edecek.

Barbar İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldirilarda 48 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

HÜKÜMETTE ÇATLAK

Bu arada, liderliğini aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in yaptığı Yahudi Gücü Partisi bakanlarının, bugün yürürlüğe girecek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından hükümetten istifa edecekleri açıklandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ateşkesinin "geçici olduğunu", ikinci aşama için anlaşma sağlanamazsa seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e saldırıları "yeniden başlatma hakkı" tanıdığını öne sürdü.