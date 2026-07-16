Gazze Kasabı’nın Türkiye telaşı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de kanal kanal gezip Türkiye'nin F-35 alımına karşı lobi yapıyor. Katıldığı "Sid & Friends in the Morning" radyo programında Türkiye hakkında dikkat çeken açıklamalar yapan Netanyahu, Türkiye'nin Gazze'de Hamas'ı desteklediğini belirtti ve bu sebepten ötürü Ankara'ya F-35 satılmaması gerektiğini ifade etti. "Bence bunu hak etmiyorlar, hiçbir şekilde hiçbir şey almamalılar" diyen Netanyahu, "Erdoğan'a herhangi bir silah satılması gerektiğini düşünmüyorum. Kendi silahını yapıyor" çıkışında bulundu.