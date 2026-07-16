Gazze Kasabı’nın Türkiye telaşı

Gazze Kasabı’nın Türkiye telaşı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de kanal kanal gezip Türkiye'nin F-35 alımına karşı lobi yapıyor. Katıldığı "Sid & Friends in the Morning" radyo programında Türkiye hakkında dikkat çeken açıklamalar yapan Netanyahu, Türkiye'nin Gazze'de Hamas'ı desteklediğini belirtti ve bu sebepten ötürü Ankara'ya F-35 satılmaması gerektiğini ifade etti. "Bence bunu hak etmiyorlar, hiçbir şekilde hiçbir şey almamalılar" diyen Netanyahu, "Erdoğan'a herhangi bir silah satılması gerektiğini düşünmüyorum. Kendi silahını yapıyor" çıkışında bulundu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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