Gazze kasası Netanyahu tutuştu: Yeni kirli ittifaklar peşine düştü!

'SÜNNİ EKSENİ HEDEFTE'

"Bir yandan, yaralı Şii ekseni bize meydan okuyor, ama elbette Müslüman Kardeşler'in Sünni ekseni de var" diyen Netanyahu, bunlara karşı çıkan ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmanın İsrail için büyük bir önem taşıdığını ileri sürdü. Netanyahu, Hindistan Başbakanı Narenda Modi'nin İsrail ziyaretine atıf yaparak bu ülkelerden bazılarının liderlerinin ülkesini ziyaret ettiğini söyledi. Netanyahu ayrıca Akdeniz'de yeni bir eksen kurmak istediğini dile getirmiş ve "Benim gözümdeki vizyon şu: Akdeniz havzasında ve Orta Doğu'da kapsamlı bir yapı, esasen bir tür ittifak oluşturuyoruz. Bu yapı; Hindistan'ı, Arap ülkelerini, Afrika ülkelerini ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs (Rum Yönetimi) gibi Akdeniz ülkelerini kapsıyor. Ayrıca şu aşamada ayrıntı vermeyeceğim bazı Asya ülkeleri de bu çerçevenin içinde yer alıyor" dedi.