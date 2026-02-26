Gazze kasası Netanyahu tutuştu: Yeni kirli ittifaklar peşine düştü!
Koltuğunu korumak için İran ile savaş çıkarma peşinde koşan ve Gazze soykırımı nedeniyle dünyanın istemediği kişi haline gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni ittifaklar kurmanın peşine düştü.
Gazze Şeridi'ndeki soykırım emrini veren ve işlediği savaş suçları nedeniyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni ittifakların peşine düştü. Gazze Kasabı Netanyahu, çok sayıda ülkeyle İran'a ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturmak için çalıştıklarını iddia etti.
'SÜNNİ EKSENİ HEDEFTE'
"Bir yandan, yaralı Şii ekseni bize meydan okuyor, ama elbette Müslüman Kardeşler'in Sünni ekseni de var" diyen Netanyahu, bunlara karşı çıkan ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmanın İsrail için büyük bir önem taşıdığını ileri sürdü. Netanyahu, Hindistan Başbakanı Narenda Modi'nin İsrail ziyaretine atıf yaparak bu ülkelerden bazılarının liderlerinin ülkesini ziyaret ettiğini söyledi. Netanyahu ayrıca Akdeniz'de yeni bir eksen kurmak istediğini dile getirmiş ve "Benim gözümdeki vizyon şu: Akdeniz havzasında ve Orta Doğu'da kapsamlı bir yapı, esasen bir tür ittifak oluşturuyoruz. Bu yapı; Hindistan'ı, Arap ülkelerini, Afrika ülkelerini ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs (Rum Yönetimi) gibi Akdeniz ülkelerini kapsıyor. Ayrıca şu aşamada ayrıntı vermeyeceğim bazı Asya ülkeleri de bu çerçevenin içinde yer alıyor" dedi.
Öte yandan Hindistan Başbakanı Modi'nin İsrail ziyaretinde Netanyahu ile 10 milyar dolarlık silah anlaşmasının yapması bekleniyor. Uzmanlar ise Hindistan yönetiminin son dönemde Pakistan ve Çin sınırında yaşadığı gerilimlerin bu tedarik sürecini hızlandırdığını belirtiyor.