Gazze katliamına sessiz kalan Biden ilk kez sesini yükseltti: İsrail çaba göstermedi!

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de 7 yardım görevlisinin İsrail tarafından öldürüldüğü saldırıya yönelik, "İsrail, sivillere son derece ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaya çalışan yardım görevlilerini korumak için yeterince çaba göstermedi" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun Gazze'de "World Center Kitchen (WCK)" uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanını öldürdüğü saldırıya yönelik yazılı açıklama yaptı. Biden, "Gazze'de World Central Kitchen'dan biri ABD'li olmak üzere 7 insani yardım çalışanının ölümünden dolayı öfkelendim ve kalbim kırıldı. Savaşın ortasında aç kalan sivillere yiyecek ulaştırıyorlardı. Cesur ve özveriliydiler. Ölümleri bir trajedidir. İsrail, yardım çalışanlarının araçlarının neden hava saldırısının hedefi olduğuna dair kapsamlı bir soruşturma yürütme sözü verdi. Bu soruşturma hızlı olmalı, hesap verebilirlik sağlamalı ve sonuçları kamuya açıklanmalıdır. Daha da trajik olanı bu tek bir olay değil. Bu çatışma, öldürülen yardım çalışanı sayısı açısından son zamanların en kötü çatışmalarından biri oldu. Gazze'de insani yardım dağıtımının bu kadar zor olmasının önemli asıl nedeni de budur. Çünkü İsrail, sivillere son derece ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaya çalışan yardım çalışanlarını korumak için yeterince çaba göstermedi. Bu gibi olayların yaşanmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"ABD EKİBİ ATEŞKES İÇİN KAHİRE'DE ÇALIŞIYOR"
Biden, "İsrail ayrıca sivilleri korumak için yeterince çaba göstermedi. ABD defalarca İsrail'i sivil kayıplarını önlemek amacıyla Hamas'a karşı askeri operasyonlarında insani yardım çalışmalarına yönelik çatışma ihtimalini azaltma konusunda defalarca çağrıda bulundu" ifadelerine yer verdi.
ABD'nin Gazze'deki Filistinli sivillere insani yardım sağlamak için mevcut tüm araçlarla elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten Biden, "Esir takası anlaşmasının bir parçası olarak derhal ateşkes sağlanması için yoğun bir şekilde bastırıyoruz. Şu anda Kahire'de bunun üzerinde çalışan bir ekibim var" dedi.
Biden ayrıca, World Central Kitchen'ın kurucusu Jose Andres ile görüştüğünü, yardım çalışanlarının ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti.