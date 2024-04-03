Gazze katliamına sessiz kalan Biden ilk kez sesini yükseltti: İsrail çaba göstermedi!

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de 7 yardım görevlisinin İsrail tarafından öldürüldüğü saldırıya yönelik, "İsrail, sivillere son derece ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaya çalışan yardım görevlilerini korumak için yeterince çaba göstermedi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun Gazze'de "World Center Kitchen (WCK)" uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanını öldürdüğü saldırıya yönelik yazılı açıklama yaptı. Biden, "Gazze'de World Central Kitchen'dan biri ABD'li olmak üzere 7 insani yardım çalışanının ölümünden dolayı öfkelendim ve kalbim kırıldı. Savaşın ortasında aç kalan sivillere yiyecek ulaştırıyorlardı. Cesur ve özveriliydiler. Ölümleri bir trajedidir. İsrail, yardım çalışanlarının araçlarının neden hava saldırısının hedefi olduğuna dair kapsamlı bir soruşturma yürütme sözü verdi. Bu soruşturma hızlı olmalı, hesap verebilirlik sağlamalı ve sonuçları kamuya açıklanmalıdır. Daha da trajik olanı bu tek bir olay değil. Bu çatışma, öldürülen yardım çalışanı sayısı açısından son zamanların en kötü çatışmalarından biri oldu. Gazze'de insani yardım dağıtımının bu kadar zor olmasının önemli asıl nedeni de budur. Çünkü İsrail, sivillere son derece ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaya çalışan yardım çalışanlarını korumak için yeterince çaba göstermedi. Bu gibi olayların yaşanmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.