Gazze Mahkemesi Başkanı Falk’a Kanada’da ‘işkence’

Gazze Mahkemesi Başkanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk, Filistin'deki insan hakları ihlallerini ele alan konferansa katılmak üzere gittiği Kanada'da havalimanında saatlerce alıkonuldu. Falk ve BM'de 2014- 2020 yılları arasında Gıda Hakkı Özel Raportörü olarak görev yapan eşi Hilal Elver, Toronto'daki Pearson Uluslararası Havalimanı'na vardığında Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) yetkilileri çiftin pasaportlarını alarak onları bir "sorgu" odasına yönlendirdi. Falk, sınır yetkililerinin, "Kanada'ya güvenlik tehdidi olup olmadıklarını araştırmaları gerektiğini" belirterek saatlerce kendilerini alıkoyduğunu aktardı ve "Uzun hayatımda daha önce böyle bir şey yaşamamıştım." dedi.