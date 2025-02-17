Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk: Filistin halkı adalet arayışında yalnız bırakıldı

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar konuşmasında, Filistin meselesinin sadece bugüne ait bir sorun olmadığını vurgulayarak, "Böylesine önemli bir konuyu ele alma fırsatı verdiği için Rabbimize şükrediyoruz. Dünyanın pek çok yerinde hareketlenmeler yaşanıyor ve Filistin meselesi de uzun yıllardır devam eden bir adalet arayışıdır. Gazze'ye yönelik saldırıların hemen ardından üniversite olarak vakit kaybetmeden harekete geçerek bir bildiri yayımladık" ifadelerini kullandı.

KARŞILIKSIZ KALDI

Uluslararası Hukuk Uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörü siyaset bilimci Prof. Richard Falk, oturumda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sert bir dille eleştirerek uluslararası hukukun bu krizi etkili bir şekilde ele almakta yetersiz kaldığını vurguladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik politikalarının insan hakları açısından büyük bir felakete yol açtığını belirten Falk, uluslararası toplumun sessizliği ve mevcut hukuki mekanizmaların yetersizliği nedeniyle Filistin halkının adalet arayışının karşılıksız kaldığını ifade etti.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Falk, özellikle uluslararası kurumların İsrail'e karşı caydırıcı bir yaptırım uygulayamamasının Gazze'deki insani krizi derinleştirdiğini belirtti. Falk, "Gazze'de yaşananlar, insan haklarına ve uluslararası hukuka yönelik ciddi bir meydan okumadır. Mevcut hukuk sistemleri, İsrail'in işlediği ağır insan hakları ihlallerini durdurmada yetersiz kalmıştır. Uluslararası toplum, İsrail'in bu ihlalleri karşısında sessiz kaldıkça, hukukun üstünlüğü de giderek daha fazla aşınmaktadır. Filistin halkının yaşadığı trajedi, sadece bir bölgenin sorunu değil, küresel adalet sisteminin ne kadar zayıf kaldığını gösteren bir örnektir." ifadelerini kullandı.

TÜM BÖLGEYİ SARSAR

Uluslararası hukukun Gazze'de yaşanan krizi önlemede ve durdurmada başarısız olduğunu dile getiren Falk, "Soykırım devam ediyor ve bölgede Gazze ile doğrudan bağlantılı, daha geniş çaplı yıkıcı bir savaş tehdidi giderek artan bir endişe kaynağı haline geldi. Eğer uluslararası hukuk ve insan hakları savunucuları etkili bir şekilde harekete geçmezse, bu savaşın yıkıcı sonuçları sadece Filistin'i değil, tüm bölgeyi ve hatta dünya barışını derinden sarsacaktır. Bu yüzden daha güçlü ve etkili uygulama mekanizmalarına acilen ihtiyaç duyulmaktadır."dedi.