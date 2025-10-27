Gazze Mahkemesi nihai kararını açıkladı: Batı, İsrail’in suç ortağı

İşgalci ve soykırımcı İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu savaş suçlarını araştırmak üzere bağımsız bir girişim olarak kurulan Gazze Mahkemesi'nin İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen Gazze Mahkemesi: Nihai Karar Oturumu dün sona erdi. 23-26 Ekim tarihleri arasında yapılan oturumlarda İsrail'in soykırım yaptığına dair kanıtlar konuşuldu. Gazzeli tanıklar, akademisyenler ve aktivistler soykırım sürecindeki gözlemlerini paylaştı. Gazze Mahkemesi: Nihai Kararı'nı açıklayan Vicdan Jürisi Başkanı Prof. Dr. Christine Chinkin "İsrail'in yanında olan tarafları sorumlu tutmalıyız" ifadelerini kullandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İsrail, kökleri Siyonizm'in üstünlükçü ideolojisine dayanan, geniş apartheid rejimi içinde, Gazze'deki halka soykırım uyguluyor.

Açlığın (İsrail tarafından) silah haline getirilmesi, tıbbi bakımın reddi ve zorla yerinden edilme, tüm nüfusun toplu cezalandırılmasının ve soykırımın araçlarıdır.

Batılı hükümetleri, özellikle ABD, diplomatik koruma, silah, silah parçaları, istihbarat, askeri yardım ve eğitim sağlama ve ekonomik ilişkileri sürdürme yoluyla İsrail'in soykırımına suç ortağıdır, bazı durumlarda ise bu soykırımda işbirliği yapmışlardır.

Siyasi, askeri, ekonomik ve ideolojik olarak sorumlu olan herkes her türlü yasal yolla ve yasanın izin verdiği ölçüde tam olarak sorumlu tutulmalı.

İsrail uluslararası kurum ve kuruluşlardan, özellikle de Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarından uzaklaştırılmalı.

BM Güvenlik Konseyi'nin ABD vetoları nedeniyle kitlendiği göz önüne alındığında, BM Genel Kurulu'nun Filistin toprakları için koruyucu bir güç oluşturmak ve soykırımı durdurmak için toplu önlemler alabilmesi amacıyla BM Genel Kurulu'nun Barış için Birleşme Kararı etkinleştirilmeli.

Siyonist rejimle her alanda mücadele edilmeli. İsrail rejimini tecrit etme, normalleştirmeyi reddetme, hesap vermeye zorlamak için boykotlar, yaptırımlar, askeri ambargolar, cezai kovuşturmalar, sivil davalar ve sivil itaatsizlik eylemleri düzenlenmeli.