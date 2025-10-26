İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programı dün İstanbul'da yapıldı. Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenen programının üçüncü gününde "Suç Ortaklıkları, Uluslararası Sistem, Direniş ve Dayanışma" konuları masaya yatırıldı. Çok sayıda soykırım tanığı ve aktivistin konuşma yaptığı programda, Gazze'deki krizin, Filistinlileri hedef alan sistematik mülksüzleştirme ile ayrımcılık düzeninden kaynaklandığı ve bunun "apartheid" ile "etnik temizlik" niteliği taşıdığını vurgulandı. İstanbul'a gelen akademisyen Qeen Mary Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Penny Green, "Bu mahkemenin önemi (Gazze'deki soykırımı) uluslararası hukuk açısından değil küresel ahlaki vicdan açısından değerlendirmesidir" dedi. Gazze Mahkemesi, nihai kararını bugün açıklayacak.

BATI ŞERİA'DA ŞİDDET ARTIYOR

FİLİSTİN topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki birçok köye baskın düzenledi. Saldırganlar, Filistinlilere ait araçları ateşe verdi, evlere ve tarım arazilerine zarar verdi. Köylüler karşı koymaya çalışınca İsrail ordusu devreye girip göz yaşartıcı gaz kullandı. 9'dan fazla Filistinli gözaltına alındı.