Gazze Mahkemesi’nin final oturumu İstanbul’da yapılacak

Katil İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarını incelemek üzere kurulan bağımsız Gazze Mahkemesi'nin final oturumu, 23-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Eski BM Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığındaki mahkeme, savaş suçu ve insan hakları ihlallerine ilişkin uzman görüşlerini alacak, tanıklıkları dinleyecek ve uluslararası hukukçular eşliğinde delilleri değerlendirecek. Filistinli tanıkların da yer alacağı oturumlarda, amaç İsrail'in katliamını kayıt altına almak ve sorumluları uluslararası kamuoyuna teşhir etmek olacak. Mahkemenin nihai kararının 26 Ekim'de açıklaması bekleniyor. Bu arada, Hamas, dün 2 İsrailli esirin cesedine ulaştığını açıkladı. Kimliklerine ilişkin bilgi verilmeyen cesetler akşam saatlerinde teslim edildi. Hamas, daha önce İsrail'e 11 ceset teslim etmişti.