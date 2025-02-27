Gazze müzakerelerinde yeni gelişme: İsrail heyeti Kahire’ye gidiyor

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan üç aşamalı ateşkes süreci devam ediyor. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail heyetinin müzakereler için akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da heyetin ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili görüşmelere devam edilmesi konusunda "ortak bir zemin olup olmadığına bakacağını" ifade etti.

HAMAS BARIŞTAN YANA TAVIR ALIYOR

Hamas Hareketi de ikinci aşamaya ilişkin müzakerelere başlamaya hazır olduğunu yineledi. Yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasına, tüm şartlarıyla tam bağlılığımızı ve ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. İşgalcilerin anlaşma şartlarına uymasını sağlamak ve Netanyahu ile suçlu hükümetinin anlaşmayı baltalamasını önlemek için arabulucuların, uluslararası toplumun ve ilgili tüm tarafların derhal ve kararlı adımlar atmasının acil gerekliliğini vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının bu hafta sona ermesi bekleniyor.