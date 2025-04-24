Gazze Nazi Kampı'ndan beter: 53 gündür insani yardımlar giremiyor

Gazze’ye 53 gündür insani yardımlar gönderilemiyor. Açlıktan ölümler başladı. Yaralılar ilaçsızlıktan ölüyor. İsrail ordu yetkilileri “İki hafta içinde çok daha ciddi kriz bekliyoruz. Ama esas endişemiz Hamas. İnsani yardımlar girmeyecek” diyor

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 06:49 Son Güncelleme: 24 Nisan 2025 07:18

Katil İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki soykırıma dair bir itiraf daha geldi. Siyonist İsrail rejimi bir yandan çadırlara, hastanelere ve sivillerin sığındığı okullara bombalar yağdırırken diğer taraftan da 53 gündür Gazze'ye hiçbir insani yardımın girişine izin vermiyor. Bölgede açlıktan ölümler çoktan başladı. Hastanelerde hastalar ya da yaralılar ilaçsızlıktan ölüyor. Diyaliz hastaları bir bir yaşamını yitiriyor.

ABD'Lİ ELÇİDEN SOYKIRIM İTİRAFI İsrail ordusu ise 2.3 milyon Filistinli için kıtlık planını uyguladıklarını itiraf etti. İsrail ordu yetkilileri, Walla sitesine konu hakkında konuştu ve "İki hafta içinde çok daha ciddi krizler bekliyoruz. Ama insani krizden çok Hamas'tan endişeliyiz. İnsani yardımların girmesine izin verilmeyecek" dedi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nde de Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine ilişkin herhangi bir karar alınmadığı belirtildi.