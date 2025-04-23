Gazze, Nazi kampından beter

Katil İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki soykırıma dair bir itiraf daha geldi. Siyonist İsrail rejimi bir yandan çadırlara, hastanelere ve sivillerin sığındığı okullara bombalar yağdırırken diğer taraftan da 53 gündür Gazze'ye hiçbir insani yardımın girişine izin vermiyor. Bölgede açlıktan ölümler çoktan başladı. Hastanelerde hastalar ya da yaralılar ilaçsızlıktan ölüyor. Diyaliz hastaları bir bir yaşamını yitiriyor.

ABD'Lİ ELÇİDEN SOYKIRIM İTİRAFI

İsrail ordusu ise 2.3 milyon Filistinli için kıtlık planını uyguladıklarını itiraf etti. İsrail ordu yetkilileri, Walla sitesine konu hakkında konuştu ve "İki hafta içinde çok daha ciddi krizler bekliyoruz. Ama insani krizden çok Hamas'tan endişeliyiz. İnsani yardımların girmesine izin verilmeyecek" dedi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nde de Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine ilişkin herhangi bir karar alınmadığı belirtildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de Tel Aviv'in uluslararası hukuka aykırı bu yöntemi bir silah olarak kullandığını itiraf etti. Huckabee, "Yardımların yeniden başlaması için Tel Aviv'e değil Hamas'a baskı yapılmalı" dedi. İsrail, 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne herhangi insani yardım, yakıt veya ilaç girişine izin vermiyor. Gazze'deki durumun Alman Nazi ordusunun Yahudileri topladığı kamplardan bile daha kötü bir durumda olduğuna dair yorumlar yapılıyor.

SİVİLLERİN SIĞINDIĞI OKULLARIN YÜZDE 95'İNİ YIKTILAR

İSRAIL ordusu dün bir kez daha okul katliamı yaptı. Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin sığındığı Yafa Okulu'nu vurdular. İlk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Gazze'de Ed-Durra Çocuk Hastanesi'ni hedef aldı. Hastanede ciddi hasar meydana geldi. Yardım kuruluşları, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki okulların yaklaşık yüzde 95'ini tahrip ettiğini belirtiyor.