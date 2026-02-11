Gazze planı taslağında dikkat çeken ayrıntı: Hamas küçük silahlarını elinde tutacak

Taslak planın "tamamlanması aylar veya daha uzun sürebilecek aşamalı bir silahsızlanmayı öngördüğünü" aktarılan haberde, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov dahil yetkili ekibin, planın son halini birkaç hafta içinde Hamas ile paylaşmayı planladığı ifade edildi.

Son halinin nihayete ermesi halinde planın, "Hamas'ın askerden arındırılmasına yönelik önemli bir çabayı temsil edeceği" belirtilen haberde, "Hamas'ın silahlarının çoğunu bırakması halinde bu durum, Hamas'ın iktidar üzerindeki tekelini azaltma yönünde bir atılım olacak." ifadesine yer verildi.

Gazze planı taslağına göre, Hamas'tan " İsrail 'i vurabilecek tüm silahları teslim etmesinin" isteneceği, başlangıçta ise Hamas'ın "bazı küçük silahları elinde tutmasına" izin verileceği aktarılan haberde, ayrıntıların değişebileceği ve farklı taslakların ortaya çıkabileceği ileri sürüldü.

New York Times gazetesinin yetkililer ile ABD Başkanı Donald Trump 'ın Gazze planına aşina ve ismi paylaşılmayan kişilere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Hamas 'a "elindeki silahlar" için teklifte bulunacağı belirtildi.

SİLAHSIZLANMA "HER ŞEYİN TEMEL TAŞI"

ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation'dan İsrail uzmanı Shira Efron, açıklamasında bölgede silahsızlanmayı "her şeyin temel taşı" olarak nitelendirdi.

Efron, "Eğer bu gerçekleşmezse, biri İsrail diğeri Hamas tarafından yönetilen iki Gazze ile karşı karşıya kalabiliriz ya da tam teşekküllü bir savaşa geri dönülebilir." ifadesini kullandı.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu ve eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, hafta sonu Doha'da katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında, Hamas'ın silahlarını elinde tutmak istediğini ancak yakın gelecekte kullanmayı planlamadığını bildirerek "İşgal olduğu sürece direniş de vardır." demişti.