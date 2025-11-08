Gazze Sağlık Bakanlığı: 15 Filistinli esirin naaşı teslim alındı

Bakanlık, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den alınan 15 Filistinlinin naaşının kimlik tespiti için çalışmaların yapılacağı aktarıldı.

İSRAİL BUGÜNE KADAR 300 ESİRİN CENAZESİNİ TESLİM ETTİ

İsrail'in bugüne kadar 300 Filistinli esirin naaşını teslim ettiği, bunlardan 89 kişinin kimliklerinin tespit edildiği ve yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.

Gazze'deki yetkililer, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası kapsamında teslim alınan cenazelerin üzerinde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.