Gazze sele teslim oldu: Yüzlerce çadır sular altında kaldı
Gazze Şeridi’nde iki gündür etkili olan sağanak yağmur, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı yüzlerce çadırı sular altında bıraktı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, şiddetli yağışların özellikle Gazze Şeridi'nin güneyinde büyük yıkıma yol açtığını açıkladı. Açıklamada, çadırları tamamen suyla dolan yüzlerce ailenin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, yağışların devam etmesi hâlinde tahliye sayısının artmasından endişe ediyor. Yerinden edilen aileler için yeterli geçici barınak bulunmadığını belirterek "İnsani koşullar daha da kötüleşebilir" uyarısında bulundu.