Gazze şeridi ölüm tarlasına döndü

Dünya izliyor, İsrail her gün yeni bir savaş suçu işliyor. İşgalci İsrail ordusu dün de Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde yerleşim yerini bombaladı. 10 evi hedef aldılar. Evlerde 150'den fazla sivilin sığındığı öğrenildi. 29 Filistinli daha şehit oldu. 50'den fazla kişi yaralandı, 80 kişiye de ulaşılamadığı öğrenildi.

REFAH'I ENKAZA ÇEVİRECEKLER

Filistinli yetkililer ölenlerin sayısını 100'ü bulabileceğini açıkladı. Şiddetli bombardımanın ardından hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamı yine kadınlar ve çocuklar oldu. Görgü tanıkları füzelerin etkisiyle çok sayıda kurbanın vücudunun parçalara ayrıldığı ve hayatta kalanların kopan uzuvları toplayarak kimlik teşhisi yapmaya çalıştıklarını aktardı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze ölüm tarlasına dönüştü, siviller sonsuz ölüm döngüsünün içinde" dedi.

BM'den ayrıca bir aydan uzun süredir yardımların ulaşmadığı Gazze'de güvenli yer olmadığı bildirildi. İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılarını başlattığı 18 Mart'tan bu yana Gazze'de 1482 Filistinli öldü. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 846'ya, yaralıların sayısı da 115 bin 729'a yükseldi. Öte yandan İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre işgal güçlerinin yeni planı Refah'a yönelik olacak. Yerinden edilmiş Filistinliler için son sığınak konumundaki Refah'ta halihazırda en az 200 bin Gazzeli bulunuyor. Haberde İsrail'in Gazze'yi bölerek Refah'ı tamamen ele geçirmeyi planladığı kaydedildi. İsrail'in böylece Gazze'yi Mısır'dan kalıcı olarak ayırmayı da hedeflediği belirtildi.

60 BİN ÇOCUK AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

Gazze Şeridi'nde 60 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı açıklandı. İsrail, 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişini engelliyor. Abluka sürerken İsrail işgalci ordusu, yardım mutfağını da vurdu. Sınır Tanımayan Doktorlar "İsrail Gazze'deki sözde güvenli bölge dediği El-Mevasi'deki kliniğine yakın bir yeri vurdu" açıklamasını yaptı.

ABD'DE FİLİSTİN'E DESTEK VERENLERE ÇÖP ATILDI

ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek için toplanan göstericilerin üzerine çamaşır suyu dökülüp çöp atıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, Manhattan bölgesinde yürüyüş yapan göstericilerin üzerine, çevredeki bir apartmanın balkonundan çöp atıldığı yansıdı.