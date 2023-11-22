Gazze Şeridi’nde can kaybı 14 bini aştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 46'ncı gününde Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin yüzde 69'unun kadın ve çocuklar olduğunu bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın olmak üzere öldürülenlerin sayısının 14 bin 128'e yükseldiği kaydedildi.

Yaralananların sayısının 33 bini aştığı aktarılan açıklamada, bunların yüzde 75'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 500'ü kadın ve çocuk 6 bin 800 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 46 günde 205 sağlık çalışanı, 22 sivil savunma görevlisi ve 62 gazeteciyi öldürdüğüne vurgu yapıldı.