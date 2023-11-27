Gazze Şeridi’nde can kaybı 15 bini geçti

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NDE 50 BİN KONUTU TAMAMEN YIKTI

İsrail saldırılarında 103 hükümet tesisinin yıkıldığı, 266 okulun hedef alındığı ve bunlardan 67'sinin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla 88 camiyi tamamen yıktığı, 174'üne zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 48 günde İsrail'in yaklaşık 50 bin konutu tamamen yıktığı, 240 bin konuta da zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu sayının Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 60'ına denk geldiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Gazze'de "insani aranın" yürürlüğe girmesiyle, İsrail'in neden olduğu yıkımın büyüklüğünün daha açık bir şekilde ortaya çıktığı hatırlatıldı.