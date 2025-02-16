Gazze Şeridi’nde can kaybı 48 bin 271’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 5 sivilin de yaralandığı aktarılırken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazında devam eden arama çalışmalarında 6 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

CAN KAYBI 48 BİN 271'E YÜKSELDİ

Bakanlık, son rakamların ardından bölgede ortaya çıkan toplam can kaybının 48 bin 271'e, yaralı sayısının da 111 bin 693'e yükseldiğini bildirdi.