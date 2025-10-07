Gazze Şeridi’nde iki yıldır bitmeyen acı: Yıkım, açlık ve ölüm

UNRWA'dan yapılan açıklamada, Gazze'deki sivillerin iki yıldır bombardıman, korku ve açlık içinde hayatta kalmaya çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze'de çoğu insan için acı, yıkım ve ölüm artık hayatın bir parçası haline geldi. Yıkım, ölüm ve korku milyonlarca kişinin günlük yaşamını kuşatmış durumda." denildi.

"ARTIK SİLAHLAR SUSMALI" ÇAĞRISI

BM ajansı, Gazze'ye yönelik saldırıların acilen durması gerektiğini belirterek, "Artık her yerde silahların susması gerekiyor. Temel insani yardımlar hiçbir engelle karşılaşmadan Gazze'ye ulaştırılmalı." ifadelerine yer verdi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI BİNLERCE CAN ALDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 139 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 583 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 549 kişi yaşamını yitirdi, 57 bin 542 kişi yaralandı.