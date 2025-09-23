Gazze soykırımı için çağrı: Meksika BM’de sesini yükseltecek

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Genel Kurul'da Meksika'yı Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente'nin temsil edeceğini belirtti. Meksika'nın dış politikasının her zaman barış, tarafsızlık ve halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkelerine dayandığını vurgulayan Sheinbaum, "De la Fuente bir barış mesajı taşıyor. Gazze'de yaşanan soykırımın durması için uluslararası toplumla aynı çizgide hareket ediyoruz." dedi.