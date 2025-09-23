Gazze soykırımı için çağrı: Meksika BM’de sesini yükseltecek
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Gazze’de devam eden soykırımın durdurulması için güçlü bir çağrıda bulunacağını açıkladı. Sheinbaum, Meksika’nın dış politikasının her zaman barış, tarafsızlık ve halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkelerine dayandığını vurguladı.
Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Genel Kurul'da Meksika'yı Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente'nin temsil edeceğini belirtti. Meksika'nın dış politikasının her zaman barış, tarafsızlık ve halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkelerine dayandığını vurgulayan Sheinbaum, "De la Fuente bir barış mesajı taşıyor. Gazze'de yaşanan soykırımın durması için uluslararası toplumla aynı çizgide hareket ediyoruz." dedi.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
Sheinbaum, Gazze'de sivil halka yönelik saldırılara karşı olduklarını belirterek Orta Doğu'da kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini ifade etti.