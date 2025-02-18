Gazze soykırımını gündeme getirmişti: Soruşturma açıldı

FİLİSTİN'İ SAVUNMUŞ İSRAİL'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Çinli yönetmen Jun Li, festivalde, Queerpanorama filminde başrol oynayan İranlı aktör Erfan Shekarriz'in Filistin hakkında gönderdiği mesajı okumuştu.

Milyonlarca Filistinlinin "İsrail'in acımasız yerleşimci sömürge devleti" altında boğulduğu belirtilen konuşmada, Alman hükümeti ve Berlinale gibi kültürel etkinliklerin de "soykırım ve Filistin halkının vahşice yok edilmesine katkıda bulunduğu" kaydedilmişti.