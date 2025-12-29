Gazze sular altında

Gazze, dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık dramı ile boğuşuyor. Ateşkese rağmen İsrail bombardımanı ve ablukası sürerken bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, zaten ağır bir insani krizle boğuşan yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı. Kış mevsiminin başından bu yana etkili olan üçüncü şiddetli alçak basınç sisteminin etkisi altındaki bölgede dün de binlerce çadır su altında kaldı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda çadır uçtu ya da kullanılamaz hale geldi.

BARINACAK YER YOK

Özellikle Gazze'nin kuzeyi, orta kesimleri ve Han Yunus çevresinde kurulan geçici kamplarda, barınma imkânları neredeyse tamamen çöktü. Deniz taşkınları, zaten sınırlı olan eşyaların ve yardım malzemelerinin büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yerinden edilen Filistinliler, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere binlerce kişi geceyi açıkta ve ıslak zeminde geçirmek zorunda kaldı. Isınma ve kuru gıda imkânlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığı belirtildi. Çadırların büyük bölümü ince naylon ve bez malzemeden oluştuğu için yağmur sularına ve soğuk hava koşullarına karşı koruma sağlamıyor.

Filistin Meteoroloji Dairesi, rüzgâr hızının tehlikeli seviyelere ulaşabileceği, sel oluşumları ve kaygan zemin riskinin artacağı yönünde uyarılarda bulundu. Ancak Gazze'de yaşayan siviller için bu uyarılara karşı alınabilecek fiili bir önlem imkânı bulunmuyor. Uzmanlar, mevcut çadırların uluslararası standartların çok altında olduğunu, İsrail'in ablukası nedeniyle daha dayanıklı çadırlar, prefabrik yapılar ve temel altyapı ekipmanlarının bölgeye sokulamadığını vurguluyor.

ÇOCUKLAR ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

İsrail'in 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen sınırları açmaması, ilaç ve gıda yardımlarının girişini engellemesi nedeniyle Gazze'deki hastanelerde durum içler acısı. Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi çocuk bölümü, yaşanan bu ilaç sıkıntısı nedeniyle ebeveynlerinin gözlerinin önünde acı çeken ve ölümle mücadele eden çocuklarla dolu. Filistinli 5 yaşındaki Elin'in babası Eyser Ebu Heddaf, "Kızım böbrek kanseri. Gazze'deki hiçbir hastanede tedavi imkânı olmadığı için dışarı çıkışına onay verilmesini bekliyoruz" derken Lana'nın annesi Hedil Zurub ise "Oğlumu kaybettiğim gibi kızımı da kaybetmekten korkuyorum" diyerek yaşadıkları dramı dile getirdi. Cinan'ın babası Tamir Ebu Amra de "4,5 yaşındaki bu çocuğun günahı ne" diye konuştu.

NETANYAHU'DAN ABD'YE DESTEK ARAYIŞI ZİYARETİ

Son dönemde Washington ve Tel Aviv arasında yaşanan çatlak derinleşirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Netanyahu'nun ajandasında Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması, kurulması planlanan uluslararası istikrar gücü ve bölgedeki güç dengeleri var. İsrail basınına göre siyonist lider, toplantıda Türkiye'nin barış gücüne dahil edilmesine karşı çıkacak, Suriye için ise silahsızlandırma ve güvenlik şartları ileri sürecek. ABD basını son günlerde Trump yönetimi ile Netanyahu arasında anlaşmazlıkların yaşandığını kaydetti. Öte yandan Netanyahu'yu Florida'ya taşıyan uçak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullanarak Atlas Okyanusu'na ulaştı.