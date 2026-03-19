Gazze vahşetini unutma dünya

Siyonist İsrail rejimi İran ve Lübnan'daki saldırılarına devam ederken Filistin topraklarındaki vahşetlerini de sürdürüyor. Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılar sürerken İsrail işgal askerlerinin daha önce yaptıkları vahşetlere dair de yeni detaylar ortaya çıkıyor.

İsrail askerleri üç gün önce Tammun köyünde Ali Odeh (37), eşi Waad (35) ve 5 ile 7 yaşlarındaki iki çocukları Muhammed ve Othman'ı arabalarında katletmişti. Bayram alışverişinden dönerken araçlarına sıkılan 70 kurşunla şehit edilen Filistinli aileden diğer iki kardeş kurtulmuştu. Al Jazeera'ye göre İsrail askerleri katliamdan sonra "Köpekleri öldürdük" dedi.

Haaretz gazetesine göre İsrailli bir komutan, Gazze'de kumda oynayan 4 yaşındaki bir çocuğu sırf zevk için öldürdü. Haberde, çocuğun kol ve bacaklarının kırıldığı ve olayın "eğlence amacıyla" gerçekleştirildiği belirtildi.

İnsan hakları örgütü Euro-Med Monitor, Han Yunus'taki savaş suçunu belgeledi. Evleri bombalanan kardeşlerden Husam (27) ve Saad (22), 29 yaşındaki kardeşleri Abdullah'ı yakınlardaki Nasır Hastanesi'ne götürmek için kucakladı. Keskin nişancılar tarafından defalarca kez hedef alınan 3 kardeş sürünerek hastaneye ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti.