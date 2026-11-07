Gazze ve Batı Şeria'da zulüm sürüyor
İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor. İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1602 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 794 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 75 bini, yaralı sayısı da 175 bini aştı. Birleşmiş Milletler (BM), Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinlilere ait evleri zorla gasp etmesini kınadı. Filistin Çevre Kalitesi Kurumu, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, yılbaşından eylül sonuna kadar işgal altındaki Batı Şeria'da tarım arazileri, bitki örtüsü, su kaynakları ve altyapıya yönelik 760 saldırı düzenleyerek "çevresel soykırım" gerçekleştirdiğini bildirdi.
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