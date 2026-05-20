Gazze ve Lübnan’da ekmek katliamları
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Sir beldesine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden ikisi kadın, 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Mansuri beldesinde de çiftçilere fosfor bombalarıyla saldırdı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen son 24 saatte 22 artarak, 3 bin 42'ye yükseldi. İsrail ayrıca tıpkı Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da en temel ihtiyaç olan ekmek kuyruklarını hedef alıyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Haruf beldesinde belediyeye ait bir ekmek dağıtım aracını hedef aldı. İsrail, Gazze'de de son günlerde ekmek üretim yerlerini kasıtlı şekilde hedef alıyor.