Gazze yolunda oğlunun nikâhına telefonla katıldı

Dünyanın dört bir yanından aktivistleri, siyasetçileri, sanatçıları ve insani yardım gönüllülerini bir araya getiren "Küresel Sumud Filosu"nun tüm engellemelere rağmen Gazze'ye doğru yolculuğu devam ediyor. Filonun 'Adagio' isimli teknesinde Gazze yolculuğundaki aktivist Hakan Şimşek, oğlunun nikâhına Akdeniz'in ortasındaki tekneden telefonla bağlandı. Telefonda nikâha katılanlara hitap eden Şimşek, "Orada olmayı çok isterdim. Üzülmüyor muyum, üzülüyorum. Boğazım düğümlenmiyor mu, düğümleniyor. Kimi için bu büyük bir bedel gelebilir. 'Babası evladının nikahına katılamamış' denebilir ama Gazze'de nice babalar çocuklarını evlendiremeden toprağa gömdü" derken gözyaşlarını tutamadı. Şimşek, "İnşallah Gazze'nin kurtuluşu sizin düğün hediyeniz olur" dedi.