Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi: “Kurumların devrine hazır olması, süreci yönetmemizin önünü açıyor”

Gazze Şeridi'nin yönetimi için oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, kamu kurumlarının devrine hazır olunduğuna dair Gazze Şeridi'nden yapılan açıklamaların, komitenin geçiş sürecindeki sorumluluklarını tam anlamıyla üstlenmesine zemin hazırladığını belirtti.

Komitenin yazılı açıklamasında, Gazze'deki kamu kurum ve tesislerinin yönetiminin devredilmesine hazır olunduğuna ilişkin mesajların, geçiş sürecinde sorumlulukların eksiksiz şekilde üstlenilmesine imkan sağlayacağı belirtildi.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki tüm kamu kurum ve tesislerinin yönetiminin devredilmesine hazır olunduğuna ilişkin Gazze Şeridi'nden yapılan açıklamalar, "vatandaşın yararına atılmış bir adım" olarak nitelendirildi.

GEÇİŞ SÜRECİNDE DÖNÜM NOKTASI

Düzenli bir geçişe hazır olunduğunun ilan edilmesi, komitenin geçiş yönetimi görevlerini resmen üstlenmesi açısından kritik bir aşama olarak değerlendirildi. Açıklamada, bunun insani durumun kötüleşmesini engellemek ve zor şartlar altındaki halkın direncini korumak için gerçek bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Komite, yalnızca polis görevlerinin yeterli olmayacağını belirterek, sorumluluklarını etkin biçimde yerine getirebilmesi için tam idari ve sivil yetkilere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, 12 Şubat'ta Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne "acil" olarak bölgeye gelerek görevine başlama çağrısında bulunmuştu.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, kuruluşunun ilan edilmesinden bir gün sonra ocak ayı ortasında Mısır'ın başkenti Kahire'den çalışmalarına başlamıştı.

Komite üyelerinin Gazze'ye girişinin, İsrail'in kontrolündeki geçiş noktalarında saha ve güvenlik koordinasyonu gerektirdiği belirtilirken, bugüne kadar gecikmenin nedenlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, siyasi olmayan bir yapı olarak Gazze Şeridi'nde günlük sivil hizmetlerin yönetiminden sorumlu bulunuyor. Komite, başkanı Ali Şaas'ın yanı sıra 11 Filistinli ulusal şahsiyetten oluşuyor ve çalışmalarına ocak ayı ortasında Mısır'ın başkenti Kahire'den başladı. Ancak komite henüz Gazze'den fiilen faaliyet yürütmeye başlamadı.