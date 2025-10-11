Gazze Zirvesi öncesi telefon görüşmesi: Mısır ve ABD hazırlıkları ele aldı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile Şarm eş-Şeyh’te yapılacak Gazze Zirvesi öncesinde hazırlıkları değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 15:00

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bedr Abdulati ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Şarm eş-Şeyh'te düzenlenecek Gazze konulu uluslararası zirveye ilişkin detayları telefonda görüştü. Zirvenin, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin eş başkanlığında gerçekleştirileceği açıklandı.

İki bakanın görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasına dair düzenlemeler, Filistin meselesine ilişkin olumlu gelişmeler ve İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi çabaları ele alındı. Ayrıca, zirvenin uluslararası katılımı ve diplomatik düzeyiyle ilgili hazırlıkların kapsamlı biçimde değerlendirildiği belirtildi.