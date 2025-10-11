Gazze Zirvesi öncesi telefon görüşmesi: Mısır ve ABD hazırlıkları ele aldı
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile Şarm eş-Şeyh’te yapılacak Gazze Zirvesi öncesinde hazırlıkları değerlendirdi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bedr Abdulati ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Şarm eş-Şeyh'te düzenlenecek Gazze konulu uluslararası zirveye ilişkin detayları telefonda görüştü.
Zirvenin, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin eş başkanlığında gerçekleştirileceği açıklandı.
İki bakanın görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasına dair düzenlemeler, Filistin meselesine ilişkin olumlu gelişmeler ve İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi çabaları ele alındı.
Ayrıca, zirvenin uluslararası katılımı ve diplomatik düzeyiyle ilgili hazırlıkların kapsamlı biçimde değerlendirildiği belirtildi.
TRUMP GELECEK HAFTA MISIR'A GİDİYOR
ABD merkezli Axios haber sitesine göre, Donald Trump gelecek hafta Mısır'a giderek Gazze konulu uluslararası zirveye katılacak.
Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir değişimi planının ilk aşamasında uzlaşıya varıldığını duyurmuştu.
Bu anlaşma, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde, Türkiye, Mısır ve Katar'ın katılımıyla, ABD'nin gözetiminde 4 gün süren dolaylı müzakerelerin ardından sağlanmıştı.
İsrail hükümeti, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamıştı.