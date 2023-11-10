Gazze’de 1 ayda konutların yüzde 50’si yok oldu

UNDP Arap Ülkeleri Bölgesel Büro Direktörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah el-Derderi ve BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Yönetici Sekreteri Rola Dashti, düzenledikleri basın toplantısında, "Gazze Savaşı: Filistin Üzerindeki Olası Sosyo-Ekonomik Etkiler" adlı raporu paylaştı.

Gazze'de sadece 1 ayda konutların yüzde 50'sinin yok olduğu bilgisini paylaşan el-Derderi, bunun çok önemli bir sınama olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu uzun vadeli yerinden edilme krizine yol açarak önemli insani, ekonomik, kalkınma ve güvenlik sonuçları doğurabilir. Karşılaştırmak amacıyla bakarsak, Suriye, savaşın 4. yılında bu yüzdede konut kaybına uğradı, Gazze sadece bir ayda. Bu daha önce hiç görülmemiş bir durum. Savaş bittikten sonra bile insani etkileri sürecek."