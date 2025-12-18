Gazze’de 203 genç toplu nikahla dünya evine girdi

HİÇBİR ŞEY AZMİMİZİ KIRAMAZ

Filistinli damat Muhammed Şelebi, "2 yıldır verdikleri kayıplara ve Gazze'deki yıkıma rağmen direndiklerini ve dünyada hiç bir şeyin iradelerini ve azimlerini kıramayacağını" söyledi.

Duydukları hüznün çok büyük olduğunu ancak kaybettikleri kişilerin cennette olduğuna olan inançları sayesinde sabrettiklerini kaydeden Şelebi, "Yahudiler en çirkin şeyleri üzerimizde denedi. Bu halk üzerinde uygulanmayan zulüm kalmadı. Ama Gazze halkı sabırlıdır, direnir, hiçbir şey onu mağlup edemez." dedi. Şelebi, tüm dünya sırtını çevirmişken bu mutluluğu onlara yaşatan Türk devletine teşekkür etti.