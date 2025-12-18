Gazze'de 203 genç toplu nikahla dünya evine girdi
Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta yer alan Zavayide bölgesinde, Ribat Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen toplu nikah töreninde 203 çift dünya evine girdi. Vakfın Gazze'deki Medya Koordinatörü Abdulfettah en-Nemle, yaptığı açıklamada: "Biz yaşamayı seven bir toplumuz. Acılarımızın üstesinden gelecek, yaralarımızı saracak ve topraklarımızda yeniden bir hayat inşa edeceğiz" dedi.
İsrail'in 2 yıl boyunca binlerce insanı hayattan kopardığı ve taş üstünde de taş bırakmadığı Gazze'de toplumun temel taşı olan ailelerin ilk tohumları atıldı.
TÜRK BAYRAKLARI DALGALANDI
Ribat Eğitim Vakfı Kayseri Şubesi tarafından "Gazze'de düğünümüz var" sloganıyla düzenlenen toplu nikah töreninde 203 çift dünya evine girdi. Savaş ve abluka koşullarına rağmen gerçekleştirilen törene, çok sayıda Filistinli katıldı. Filistin halk oyunu "debke"nin oynandığı törende gelin ve damatlar da ellerinde Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.
HÜZÜN VE MUTLULUK BİR ARADA
Toplu nikahla evlenen gelin Vaad El-Şafii, 2 yıl sonra gerçekleşen bu törende hüzün ve mutluluk karışımı duygular içinde olduklarını söyledi.
Kendisinin de eşinin de kayıpları olduğunu aktaran Filistinli gelin, her şeye rağmen hayatın devam ettiğini dile getirdi.