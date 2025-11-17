Gazze'de 288 bin aile felaketi yaşıyor: On binlerce çadır sular altında kaldı!

İsrail saldırılarının yol açtığı devasa yıkım ve can kayıplarının yanı sıra üç gündür devam eden yağışlar nedeniyle Gazze’de insani koşullar daha da kötüleşiyor. Konuyla ilgili Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, on binlerce çadırın sular altında kaldığı, 288 bin ailenin felaket şartları altında yaşadığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 18:00 Son Güncelleme: 17 Kasım 2025 18:18

300 BİN ÇADIRA İHTİYAÇ VAR Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze'de yağan yağmurlarla birlikte yaşanan drama dikkat çekildi. Bölgede etkili olan yağış sonrası on binlerce çadırın sular altında kaldığı, 288 bin ailenin felaket şartları altında yaşadığı ve acilen 300 bin çadır veya prefabrik eve ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.