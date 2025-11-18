Gazze’de 300 bin aile felaketi yaşıyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkesi 1 ay içerisinde 282 kez ihlal etti. İsrail ordusu dün de biri çocuk 3 Filistinliyi öldürdü. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise 900 hasta ya da yaralı, İsrail'in uluslararası müdahale izni vermediği için kurtulabilecek durumlarda olmalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yetkililer "Ayrıca Gazze'de sağlık durumu felaket düzeyinde. Sağanak yağışlar nedeniyle tıbbi çadırlar su altında kaldı" açıklamasını yaptı.

ÇADIR İHTİYACI ZİRVEDE

Öte yandan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze'de yağan yağmurlarla birlikte yaşanan drama dikkat çekildi. Bölgede etkili olan yağış sonrası on binlerce çadırın sular altında kaldığı, 288 bin ailenin felaket şartları altında yaşadığı ve acilen 300 bin çadır veya prefabrik eve ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Büyük bir insani felaketin yaşandığı Gazze'ye yardım girişinin İsrail tarafından engellendiği kaydedildi. İsrail'in 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana barınma, ısınma, alternatif enerji ve aydınlatma için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişini engellemeyi sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in "felaketi derinleştirmeye dönük yeni tip soykırım uygulamalarını dayatmaya çalıştığı" ve ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokole bağlılıktan kaçındığı vurgulandı.

ESİR KAMPLARINDA 98 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde alıkonulan binlerce Filistinli tutsaktan en az 98'inin son iki sene içerisinde hayatını kaybettiği bildirildi. Guardian gazetesinde yayınlanan ve İsrail İnsan Hakları Doktorları'nın hazırladığı rapora göre, her ay ortalama 4 Filistinli tutsak, İsrail'in esareti altında hayatını kaybediyor. 98 Filistinliden 46'sının İsrail Cezaevi Servisi gözetiminde, 52'sinin ise Gazze'de alıkonulduktan sonra İsrail ordusunun gözaltında yaşamını yitirdiği bildirildi. İsrail İnsan Hakları Doktorları, İsrail'in saldırılarının başlamasından itibaren İsrail ordusunun zorla kayıp etme politikası nedeniyle gerçek ölüm sayısının çok daha fazla olduğunu vurguladı.

ABD'NİN PLANI BM'DE

ABD tarafından hazırlanan Gazze planı taslağının dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) onayına sunulacağı açıklandı. Plan Gazze Şeridi'ne uluslararası görev gücünün konuşlandırılmasını da içeriyor. Önceki taslaklardan farklı olarak son versiyonda gelecekte kurulması muhtemel bir Filistin devletinden bahsediliyor. İsrail, Filistin devletinin önünü açacağı endişesiyle plana karşı çıkıyor.